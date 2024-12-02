احذروا من بروسيلا الحليب: كيف تحمي صحتك ومواشيك من هذا المرض الخطير؟

أكد خبراء الصحة على أهمية توخي الحذر من مرض البروسيلا، الذي ينتقل إلى الإنسان من خلال الحليب غير المبستر أو منتجاته، خاصة من الحيوانات المصابة، ويعتبر هذا المرض البكتيري، الذي تسببه بكتيريا “Brucella”، يمكن أن يتسبب في أعراض تتراوح من الحمى العامة وآلام المفاصل إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة إذا لم يتم التشخيص والعلاج بشكل سريع.

تأثير مرض البروسيلا على الحليب

ويصيب مرض البروسيلا الحيوانات، مثل الأبقار والأغنام والماعز، مما يؤدي إلى تلوث حليبها بالبكتيريا، كما الحليب المصاب قد لا يظهر أي تغيرات ملحوظة في طعمه أو لونه، مما يجعله خطراً صحياً محتملاً إذا تم استهلاكه دون التأكد من معالجته لذلك، تبرز أهمية الإجراءات الوقائية في المزارع من أجل الحفاظ على جودة الحليب وحمايته من التلوث.

مرض البروسيلا على الحليب

نصائح الوقاية من مرض البروسيلا

للحفاظ على سلامة الإنسان والحد من انتشار مرض البروسيلا، يوصي الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

بسترة الحليب

يجب التأكد من أن الحليب ومنتجاته قد خضعت للبسترة بشكل كامل، حيث أن هذه العملية تساهم في قتل البكتيريا الضارة.

الفحص الدوري للحيوانات

من الضروري إجراء فحوصات صحية منتظمة للحيوانات المخصصة للإنتاج للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل البروسيلا.

الحفاظ على النظافة

ضرورة تعقيم الأدوات والمعدات المستخدمة في جمع ومعالجة الحليب لضمان عدم انتقال العدوى.

تجنب استهلاك الحليب الخام: يُنصح بتجنب تناول الحليب غير المبستر أو أي منتج يحتوي على حليب خام من مصادر غير موثوقة.

التدريب والتعليم

يجب أن يحصل المزارعون على تدريب مناسب حول أساليب التعامل مع الحيوانات والممارسات الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض.

نقيب الفلاحين يحذر من استخداموالحليب بسبب مرض البروسيلا

والجدير بالذكر، أن نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن، حذر في وقت سابق، من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الحليب ومنتجاته، خاصة إذا كانت غير معقمة أو مبسترة بشكل صحيح.

وأكد “الرحمن” على أن مرض “البروسيلا”، الذي يُعرف أيضًا بـ"الدرن البقري"، يمكن أن ينقل العدوى من الحيوانات إلى الإنسان، مما يسبب أعراضًا مثل الحمى والتعب وآلام المفاصل، وقد يؤدي في حالات متقدمة إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل مع المرض بسرعة.

الحليب

نصائح للفلاحين للحفاظ على سلامة الحليب

ويقدم الموجز بعض النصائح التي أوصى بها بعض الخبراء للحفاظ على سلامة الحليب والحد من المخاطر الصحية، على النحو التالي:

استخدام معدات جمع الحليب المعقمة فقط.

التأكد من أن الحليب المخصص للاستهلاك يتم بسترته بشكل صحيح وفقاً للمعايير الصحية.

الإبلاغ الفوري عن أي حالة مرضية في الحيوانات للجهات الصحية، لضمان تقديم العلاج السريع ومنع انتشار المرض.

كما يعد اتباع هذه النصائح والإجراءات من الخطوات الأساسية لحماية الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز من جودة المنتجات ويقلل من المخاطر الصحية.

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