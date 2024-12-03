نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 في جميع المواد

يبحث طلاب الصف السادس الابتدائي عن نماذج الوزارة الاسترشادية، في امتحانات نصف العام الدراسي 2025، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات المقرر عقدها في 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل كيفية الحصول على نماذج الوزارة الاسترشادية الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي 2025، والتي من المحتمل أن تتضمن بعض الأسئلة أو معظمها في امتحانات الصف السادس الابتدائي القادمة.

رابط نماذج الوزارة في امتحانات الصف السادس الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم، نماذج امتحانات نصف العام الدراسي 2024 للصف السادس الابتدائي هنــــــــــــــــا

وذلك من خلال رابط رسمي بصيغة الـ pdf، لذلك يمكن للطلبة الدخول على الرابط ومتابعة ومراجعة جميع المواد.

لينكات نماذج امتحانات الصف السادس الصف السادس الابتدائي جميع المواد.

نماذج امتحانات نصف العام الدراسي

وتتيح جريدة الموجز روابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي، في جميع المواد، حيث توفر لينكات رسمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذلك يجري فنتح الرواط التالية:

توزيع درجات المواد لطلاب الصف السادس الابتدائي

وتأتي توزيع درجات المواد لطلاب الصف السادس الابتدائي 2025، أيضًا على النحو التالي:

15 درجة مخصصة لاختبار الشهر.

15 درجة أخرى لاختبار الشهر الثاني.

30 درجة تُخصص لاختبار نصف العام.

35 درجة تُخصص للمهام الأدائية.

5 درجات تُمنح بناءً على المواظبة والحضور.

طريقة حساب النسبة المئوية 2024

يتم حساب النسبة المئوية من خلال جمع درجات الفصل الدراسي الأول مع درجات الفصل الدراسي الثاني، وبذلك يتم تحديد الدرجة النهائية للطالب في المادة.

نتيجة تقييم الصف السادس الابتدائي 2024

اللون الأصفر: يعكس حاجة الطالب إلى بعض الدعم، وتكون النسبة المئوية ما بين 50% وأقل من 65%.

اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب قد تمكن من الحصول على المهارات والمعرفة المطلوبة، وتكون النسبة المئوية ما بين 65% وأقل من 85%.

اللون الأحمر: يدل على أن الطالب لم يحقق إتقان المعارف والمهارات المطلوبة ويحتاج إلى دعم إضافي، وتكون النسبة المئوية من 1% وأقل من 50%.

اللون الأزرق: يدل على أن الطالب قد تجاوز التوقعات في اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة، وتكون النسبة المئوية للتقدير ما بين 85% و100%.

اقرأ أيضًا: