إليك موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. اعرف هتمتحن امتى؟

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور بشأن مواعيد امتحانات نصف العام 2025، وخاصة امتحانات الثانوية العامة فقد أعلنت الوزارة عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024/2025، والتي تحدد تواريخ امتحانات مختلف المراحل التعليمية.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

فيما يخص امتحانات الثانوية العامة فإنها ستنطلق في 14 يونيو 2025، بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة، كما يتوقع أن تعلن الوزارة قريباً عن شروط التقدم للامتحانات وجدولها الزمني.

وبعييدا عن الثانوية العامة، فبالنسبة لامتحانات نصف العام 2025، فتبدأ امتحانات صفوف النقل الابتدائي (من الصف الثالث إلى الصف السادس) في كافة محافظات مصر اعتباراً من 11 يناير 2025 وحتى 16 يناير من الشهر نفسه، كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 يناير وحتى 23 يناير 2025.

وفيما يخص طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي فسيؤدون امتحاناتهم في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025. بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في نفس الفترة (من 11 إلى 16 يناير 2025)، حيث تقام امتحانات الصف الثاني الثانوي أولاً، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستكمال سير العملية التعليمية بشكل منتظم ومتكامل وتوفير كافة المعلومات التي تساعد الطلاب على التحضير الجيد للامتحانات.

وفي سياق اخر، وجهت المديريات التعليمية في مصر خطابًا إلى الإدارات التعليمية بضرورة الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في أعمال الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم.

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