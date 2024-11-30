حقيقة إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024.. التعليم حسمتها

إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024.. أنهت وزارة التربية والتعليم الجدل المثار حول إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024، بإصدار بيان رسمي، حيث من المفترض أن امتحانات شهر ديسمبر 2024 هى آخر امتحانات شهرية لطلاب الصفوف المختلفة، تليها امتحانات نصف العام المقررة في يناير 2025، وفيما يلي يكشف الموجز حقيقة إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024.

امتحانات شهر ديسمبر 2024

حقيقة إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنه لن يتم إجراء اختبارات شهر ديسمبر لصفوف النقل، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقتصر على امتحانين شهريين في كل فصل دراسي، وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن نظام التقييم والدراسات.

وشددت الوزارة على أهمية حضور طلاب صفوف النقل لامتحانات شهر نوفمبر 2024، حيث سيتم احتساب درجات هذه الامتحانات ضمن درجات الأعمال السنوية للطلاب، إلى جانب التقييمات الأسبوعية ودرجات السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجبات.

وكانت قد أكدت الوزارة ، من قبل أن اختبارات شهر نوفمبر 2024 ستكون آخر امتحان شهري لطلاب صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول، تليها امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستُعقد في يناير 2025 وفقًا للتقويم الدراسي.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات نوفمبر 2024 في أول ديسمبر والتي ستبدء أول أيامه غدًا، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية لجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية حضور طلاب صفوف النقل امتحانات نوفمبر 2024، حيث سيتم احتساب درجات هذه الامتحانات ضمن درجات الأعمال السنوية للطلاب، إضافة إلى التقييمات الأسبوعية ودرجات السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الامتحانات ستُعقد خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر 2024، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني لضمان سير الامتحانات بشكل منظم داخل جميع مدارس المحافظة.

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