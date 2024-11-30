توجيه عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم توجيهًا هامًا للمديريات التعليمية بخصوص طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، لتحسين الأداء التعليمي في المرحلة الابتدائية وفقًا للقانون الوزاري 136 لسنة 2024.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل النقاط الأساسية التي وجهتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية والتي تخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، ومن بين هذه التوجيهات وضع شروط للنسب الحضور وإجراء برامج علاجية لتحسين مستوى الطلاب.

طلاب ابتدائي

تعليمات وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم شروط لحضور التلميذ للصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، يُلزم الطالب بحضور برنامج علاجي يتم إعداده وإشرافه من قبل المدرسة.

وتوجه المدرسة أخطارًا لولي الأمر رسميًا بنتائج البرنامج العلاجي، وما إذا كان الطالب قد اجتازه أم لا، وفي حالة إخفاق الطالب في تحقيق نسبة الحضور أو عدم حضوره البرنامج العلاجي، لا يُنقل إلى الصف الأعلى.

إجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن البرنامج العلاجي

البرنامج العلاجي يُعقد في شهور الصيف "يونيو، يوليو، أغسطس"، يتعين على المدرسة اتباع جميع الإجراءات الرسمية في التواصل مع أولياء الأمور.

تحقيق الالتزام بهذه التوجيهات يعد شرطًا أساسيًا لضمان تقدم التلاميذ في مسيرتهم الدراسية.

الصفين الأول والثاني الابتدائي

موعد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 يوم الثلاثاء 11 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 يوم السبت 25 الموافق يناير 2025، وتمتد الإجازة لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 الموافق فبراير 2025، وتشمل الإجازة جميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة.

موعد الفصل الدراسي الثاني

أما بالنسبة لبدء الفصل الدراسي الثاني، فإنه سينطلق رسميًا يوم السبت 8 الموافق فبراير 2025، حيث تستأنف الدراسة في جميع المراحل التعليمية وفق الجداول الزمنية المقررة.

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