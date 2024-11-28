وزارة التربية والتعليم تعلن عن خصم درجات من الطلاب في هذه الحالة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر تعليمات هامة بشأن آليات تقييم الطلاب والتي تشتمل على خصم درجات من الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالطلاب المتغيبين عن المدرسة، وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات المحددة بعناية لضمان تقييم عادل للطلاب مع تشديد الرقابة على تنفيذ هذه المعايير في جميع المدارس.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية حالات خصم درجات من الطلاب ضمن آليات تقييم الطلاب.

آليات تقييم الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم ضرورة متابعة تنفيذ جميع جوانب المنظومة التعليمية بشكل دقيق وخصم درجات من الطلاب المتغيبين، مشيرة إلى ضرورة أن تتابع المدارس استكمال الطلاب لكراسات الحصص، من خلال ضمان توزيع وتقييم الواجبات المنزلية وفقًا للمعايير المعتمدة.

خصم درجات من الطلاب في هذه الحالة

كما شددت الوزارة على أهمية إجراء التقييمات الأسبوعية بشكل دوري لضمان تقدم الطلاب الأكاديمي، ومتابعة سير الاختبارات الشهرية بما في ذلك عمليات التصحيح ورصد الدرجات بشكل فوري.

ومن ضمن آليات تقييم الطلاب التي سبق وكشفت عنها وزارة التعليم، ضرورة عدم كتابة كلمة "نظر" في كراسات التقييم، بل يجب تسجيل الدرجات بشكل واضح داخل الكراسة مع الالتزام التام بمعايير التقييم الخاصة بكل ماد، مشددة على تخصيص درجات للمواظبة والسلوك، مع خصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر، وطُلب من المديريات التعليمية متابعة حالات الغياب بشكل دقيق ورصدها بانتظام.

وأوضحت الوزارة أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن تطبيق هذه الإجراءات، بما في ذلك التنسيق مع المعلمين لضمان تطبيق المعايير بشكل عادل وشفاف، إذ دعت أيضًا إلى تشديد الرقابة والمتابعة من قبل التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات في جميع المدارس.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط.

كما شددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

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