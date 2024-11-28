تعليمات مشددة من "التعليم" بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

امتحانات الفصل الدراسي الأول.. أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث وجه وجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي:

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ومن تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الآتي:

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية.

تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة “بوكليت” للمواد الأساسية فقط ـ طبقًا لظروف كل مديرية ويأتي ذلك ضمن تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

تلتزم المديرية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل “20” ورقة كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن “موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة”.

التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.

التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية السادة مديرى المديريات التعليمية.

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