بالرابط.. نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf، من أكثر ما شغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الصف السادس الإبتدائي وأولياء أمورهم المختلفة، لمعرفة نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf في جميع المواد من كتاب الأضواء و نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي من موقع وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي سنعرض من خلال الموجز نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf.

أعدت سلسلة سلاح التلميذ اختبارات استرشادية على مقرر شهر نوفمبر بالعام الدراسي 2024-2025 للصف السادس الابتدائي، مجاب عنها، ننشرها في ملف إلكتروني pdf.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf



امتحانات شهر نوفمبر 2024 الصف السادس الابتدائي

يحتوي الملف المرفق بالأسفل على اختبارات في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات والعلوم والتربية الدينية والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومثال الأسئلة الواردة فيها ما يلي:

من نموذج 1 في العلوم:

اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة، وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة:

1- يؤدي التغيير المناخي إلى حدوث الجفاف والتصحر ( )

2- تنمو أشجار الزيتون في إقليم المناخ الصحراوي الحار ( )

3- تعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي على مياه الأمطار ( )

4- تعد تونس أولى الدول العربية في تربية الدواجن ( )



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

1- يشغل معظم مساحة الوطن العربي إقليم المناخ ........ (الصحراوي الحار – المداري – الاستوائي – القطبي)

2- يعاني نحو ثلثي مساحة الوطن العربي من خطر .......... (قطع الأشجار – الفيضانات – التصحر – حرائق الغابات)



3- أول من أسلم من الرجال هو .......... رضي الله عنه. (عمر بن الخطاب – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – علي بن أبي طالب)

أكمل العبارات التالية:

1- أطلقت السعودية عدة مبادرات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة منها إنشاء مدينة ..........

2- تعد مصر أولى الدول العربية في تربية ..........

3- نقص كمية الأمطار في بعض السنوات بما لا يسمح بالزراعة هو تعريف مشكلة ..........

اقرأ أيضًا

نشرة الموجز التعليمية .. قرارت وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد .. فرص عمل لـ معلمي الحصة في المدارس لسد العجز

وزارة التربية والتعليم : رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية 2025