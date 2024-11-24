الخريطة الدراسية.. موعد بداية الترم الثاني 2025 بالتفصيل

موعد بداية الترم الثاني 2025.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات الماضية إذ يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد، ينقل الموجز تفاصيل موعد بداية الترم الثاني 2025، خلال التقرير التالي:

ومن المقرر أن تبدأ موعد بداية الترم الثاني 2025، يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا حيث تقام امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت 24 مايو 2025.

موعد بداية الترم الثاني 2025

أما بالنسبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فقد تم تحديد موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025 في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

وفيما يتعلق بالفصل الدراسي الأول، فقد بدأت الدراسة يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وتستمر حتى يوم السبت 11 يناير 2025، ثم تُعقد امتحانات نصف العام من 14 يناير إلى 23 يناير 2025. وبعد انتهاء الامتحانات، تبدأ إجازة نصف العام يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 6 فبراير 2025، يأتي هذا التنظيم في إطار الخطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لتوزيع العام الدراسي وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وبجانب التعرف على موعد بداية الترم الثاني 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لطلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة وطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وبحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة، تبدأ امتحانات الترم الأول يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين، حيث تنتهي في يوم الخميس 23 يناير 2025، من المتوقع أن تقوم مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بالإعلان عن التفاصيل الدقيقة للامتحانات خلال الشهر المقبل.

كما حددت الوزارة موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025، والتي ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 على أن تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

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