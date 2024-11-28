جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قراراتها النهائية بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث تقرر أن تبدأ الامتحانات في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير من نفس العام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تبدأ الامتحانات في 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير من نفس العام وفي إطار الاستعدادات، أصدرت المدارس تنبيهًا هامًا لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الامتحانات الإلكترونية، كما أكدت المدارس أنه يجب على الطلاب التأكد من مطابقة أسمائهم في الاستمارة مع ما هو مدون في شهادة الميلاد، وفي حال وجود أي اختلاف يجب عليهم التوجه فورًا إلى المدرسة لتصحيح البيانات، كما شددت المدارس على ضرورة طباعة الاستمارة بالألوان، كما أوضحت أنه يجب على الطلاب إتمام استمارة الامتحانات في أسرع وقت لضمان دخولهم الامتحان.

وفي خطوة أخرى، قررت وزارة التربية والتعليم عدم مشاركة معلمي المرحلة الابتدائية في أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، كما أكدت مديريات التربية والتعليم ضرورة ترشيح رؤساء اللجان من قبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة، مع تكليف معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى العاملين بالإدارات التعليمية، كما تم التأكيد على استبعاد معلمي المرحلة الابتدائية من هذه الأعمال.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية عن الاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني للمشاركة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، بهدف الاستفادة من خبراتهم في أعمال الامتحانات، وذلك بناءً على توجيهات الوزارة.



وفي سياق اخر، شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة، كما أشار الخطاب إلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، رقم (27) لسنة 2024، الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يجب أن يكون 6000 جنيه مصري بدءًا من 1 مايو 2024، ويُحتسب وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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