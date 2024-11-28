موعد وجدول امتحانات نصف العام الصف الثالث الاعدادي 2025

امتحانات نصف العام، من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل معرفة موعد وجدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي 2025 (الشهادة الإعدادية)، من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم.

وسنعرض خلال السطور التالية، جدول امتحانات نصف العام ، الصف الثالث الاعدادي 2025، وكل ما يخص طلاب الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

لم تكشف الوزارة حتى الأن عن جدول امتحانات نصف العام الصف الثالث الاعدادي 2025 حتى الآن على المواقع الرسمية التابعة لها، وبينما كشفت عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ، والتي ستبدأ من يوم 18 يناير 2025 وحتى 23 يناير 2025.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/2025، كما أكدت وزارة التعليم، أنه لن تُعقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين (6، 7، 8، 19 يناير 2025).

ضوابط امتحانات نصف العام 2025

وسيعرض لكم الموجز الالتزامات والتعليمات والضوابط الأساسية لـ امتحانات نصف العام الدراسي، وقد وجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

طلاب بالفصل

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025 .

يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (،8،7،19،6) من شهر يناير 2025.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

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