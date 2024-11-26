بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، وذلك من أجل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث اللعدادي، في يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث أن تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الإلكتروني، يعتبر خطوة هامة لضمان مشاركة الطلاب في الامتحانات بموعدها المحدد، ويقدم “ الموجز ”، التفاصيل الكاملة حول كيفية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية ويأتي في إطار التحديثات المستمرة التي تنفذها الوزارة لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتم الدخول أولاً إلى رابط التسجيل الرسمي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول، وفي حال عدم امتلاكه بريدًا إلكترونيًا، يمكنه إنشاء حساب جديد.

استمارة الشهادة الإعدادية

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.



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