أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة “عربي/ لغات”، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض “موقع الموجز” مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث وجهت وزارة التربية والتعليم كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

وزارة التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

وزارة التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام "19، 7،8، 6) من شهر يناير 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانويه العامه 2025 ومن المقرر أن يوافق يوم السبت 14 يونيو 2025، أما امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

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