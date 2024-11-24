تعرف على موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ورسوم دخولها

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.. مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل، يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويستعرض موقع الموجز التفاصيل بشأن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول والتي من المقرر أن تبدأ خلال بداية العام الثادم 2025، بالإضافة إلى معرفة موعد امتحانات صفوف النقل.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

يبدأ موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول من يوم 27 يناير إلى 6 فبراير القادم، ويأتي هذه التوقيت في ظل حرص وزارة التربية والتعليم على اعطاء الطلاب وقتًا كافيًا للمذاكرةوالاستعداد للامتحانات.

وفيما يتعلق بحقيقة تأجيل الامتحانات فغن وزارة التربية والتعليم لم تعلن بيانًا يفيد بتأجيل موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول نظرًا لوجود بعض الشائعات التي ترجح ترحيلها لشهر نوفمبر، وبرغم من وجود مطالبات من أولياء الأمور بشأن تأجيلها لكن لا يوج تصريح رسميي من الوزارة يفيد ذلك.

رسوم دخول امتحانات الصف الثالث الإعددي

ومن المقرر أن يدفع الطالب مبلغ 158 جنيهًا رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، وتسدد الرسوم فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم .

موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل

كما أنه من المنتظر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل خلال يوم 11 يناير إلى 23 يناير القادم.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

متى امتحانات نهاية العام الدراسي

وحددت وزارة التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، أما امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

متى موعد إجازة نصف السنة 2025؟

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية الرسمية.

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