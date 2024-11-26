التعليم تقرر منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين في جميع مدارس مصر

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين متواصلة في جميع مدارس مصر لحرصها على دعم التوازن بين الدراسة والراحة، بالإضافة إلى عدم إعطائهم إحساس بالتوتر خلال فترة الامتحانات.

ويستعرض " الموجز" تفاصيل منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين خلال أيام الدراسة طبقًا لبيان وزارة التربية والتعليم ويأتي ذلك قبل بدء إجازة نصف العام الدراسي والتي ستبدأ بعد امتحانات شهر يناير المقبل 2025.

إجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس

منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم، منح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس متواصلة بين امتحانات نصف العام الدراسي، حيث شددت على المديريات التعليمية بقدم عقد امتحانات في أيام 6 و7 و8 و19 من شهر يناير 2025 إلتزامنًا بمراعاة المناسبات الدينية للأخوة الأقباط والمسيحيين.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل استنادًا للخريطة الزمنية التابعى للعام الدراسي 2024-2025، حيث أصدرت توجيهات للمديريات والإدارات التعليمية بمواعيد الامتحانات ومنح أربعة أيام إجازة للطلاب والمعلمين بكافة مدارس مصر.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 بدءً من 11 إلى 16 يناير 2026، وتُخصص الفترة الأولى للصف الثاني الثانوي، والفترة الثانية للصف الأول الثانوي مع فاصل زمني نصف ساعة بين الفترتين.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

مواعيد امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والابتدائية

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والابتدائية بدءًا للصفين الأول والثاني الإعدادية وصولًا للمرحلة الابتدائية الصف الثالث إلى السادس تُجرى في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تُجري امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 18 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025 حيث أن مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع وتُعقد قبل بدء امتحانات المواد الأساسية في المدارس الرسمية لغات، والمدارس المتميزة، والمدارس الخاصة.

اقرأ أيضًا

جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

نشرة الموجز التعليمية.. تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين.. والأزهر الشريف يعلن عن حاجته إلى 153 مهندسًا