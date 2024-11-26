جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

حددت مديريات التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حيث رحلت اختبارات شهر نوفمبر إلى بداية الشهر القادم لإعطاء الوقت الكافي للطلاب بالمذاكرة ومراجعة جميع ما تعلموا خلال الشهر.

ويستعرض “ الموجز” تفاصيل جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظتي الجيزة والقاهرة بعد ترحيلها وتعديلها لأيام أخرى، لذلك نقدم لكم معلومات الهامة حول جداول صفوف النقل في المرحلة الابتدائية نظرًا لكثرة البحث والتساءلات عنها.

جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة

عدلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للتنطلق من الأحد 1 ديسمبر 2024 بدلًا من الأحد 24 نوفمبر 2024، وجاء جدول اختبارات شهر نوفمبر المعدل في أربع أيام كالتالي:

يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة

جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات ديسمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعد تعديله لإعطاء فرصة للطلاب بمراجعة المواد والتدريب عليها، حيث أشارت إلى أن الامتحانات ستعقد وفقًا للمواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأجد 1 ديسمبر 2024 امتحان مادة اللغة العربية

يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ICT.

يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمستوى الرفيع لمدارس اللغات.

ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والإدارات التعليمية بضرورة إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية، ويتولى موجه أول المادة مسؤولية إعداد الامتحانات لجميع المدارس بمختلف أنواعها، سواء المدارس الرسمية، الرسمية لغات، أو المدارس الخاصة.

يُكلف موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة دراسية. تُسلم هذه النماذج إلى الإدارة التعليمية، ويوزعها على الفصول لضمان وجود تنوع بين النماذج داخل الفصل الواحد، مما يحقق مزيدًا من الدقة والعدالة في تقييم طلاب صفوف النقل.

مدة امتحانات شهر نوفمبر أو ديسمبر

تُعقد امتحانات شهر نوفمبر والتي أُجلت لشهر ديسمبر القادم خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وتحدد مدة الامتحان بما يتناسب مع الوزن النسبي لكل مادة، بحيث تكون نصف فترة أو فترة كاملة، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة لضمان جودة التقييم.

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