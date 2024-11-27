نشرة الموجز التعليمية.. موعد زيادة مرتبات المعلمين 2024.. المدارس المصرية اليابانية في مصر

نشرة الموجز التعليمية.. نستعرض في هذا التقرير أبرز الموضوعات التعليمية التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الساحة التعليمية عددًا من المستجدات الهامة التي تهم العاملين في القطاع التعليمي، من أبرزها التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع التعليم في مصر، متابعة المستجدات الخاصة بالقرارات والسياسات ، بالإضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم لتعزيز جودة التعليم، و القرارات المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين وضمان تطوير البنية التعليمية بشكل عام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم في منتدى "أصدقاء التعليم" الذي نظمته الشراكة العالمية للتعليم (GPE) عبر تقنية الفيديو كونفرنس، المنتدى الذي عقد تحت عنوان “نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا ”التعلم من تجربة مصر"، كما شهد مشاركة عدد من ممثلي البرلمان الياباني ، و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالإضافة إلى ممثلين من الشراكة المصرية للتعليم، مشيرًا إلى أن الاجتماع لا يقتصر على مناقشة النجاحات بين مصر واليابان في مجال التعليم، بل يركز أيضًا على رؤية مصر المستقبلية لتطوير التعليم، كما شكر الوزير حكومة اليابان ووكالة "جايكا" على دعمهما المستمر.

موعد زيادة مرتبات المعلمين 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد زيادة مرتبات المعلمين 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها اعتبارًا من يوم 1 مايو 2025 طبقًا لقرار 2024، حيث يأتي ذلك تماشيًا مع قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيسة المجلس القومي للأجور، رقم 27 لسنة 2024.



التعليم تحظر إصدار نشرات نقل أو ندب المعلمين

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط، وشددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

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