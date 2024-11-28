التعليم تصدر قرار عاجل بشأن طلاب المرحلة الابتدائية بالصفوف الأولى

طلاب المرحلة الابتدائية بالصفوف الثلاثة الأولى.. أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية خطابًا لإجراء اختبار إملاء لتقييم مستوى التقدم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ضعاف الأداء في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، الذين شاركوا في البرنامج العلاجي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل تنفيذ قرار اختبار الإملاء لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالصفوف الثلاثة الأولى، موعد نتائج التصحيح، بالإضافة إلى برامج العلاج التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتوافق مع معايير التعليم.

موعد اختبار إلاملاء لطلاب المرحلة الابتدائية

موعد اختبار إلاملاء لطلاب المرحلة الابتدائية

من المقرر تنفيذ اختبار الإملاء يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 في الفترة الثانية، باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا من التعليم الابتدائي بالمديرية، وترصد النتائج فور التصحيح في قاعدة البيانات الخاصة بالتعليم الابتدائي.

قرار بشأن مستوى طلاب المرحلة الابتدائية

وفي السياق ذاته، أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تعليمات عاجلة بمتابعة مستوى طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة، مع إعداد برامج علاجية مخصصة لضعاف القراءة، وتكثيف المتابعة من قبل لجان الوزارة لأداء العملية التعليمية في المدارس.

تفعيل البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تفعيل البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية على مدار العام الدراسي 2025 وخلال فترة الإجازة، مع تخصيص وقت إضافي يوميًا لمواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

موعد اختبار إلاملاء لطلاب المرحلة الابتدائية

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام الدراسي 2025 ستُجرى وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية “الصفين الأول والثاني” من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

من المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام 2025 يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة اسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

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