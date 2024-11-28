الحق ذاكر.. جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2024/2025

جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي.. أصبح جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الأخيرة أسئلة الطلاب بمختلف صفوفهم وأولياء أمورهم عن موعد وجداول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة، وذلك لمحاولة التجهز والمذاكرة الجيدة والمراجعة على وقت بدء انطلاق الامتحانات، ومن ضمن الأسئلة التي شغلت محركات البحث مؤخرًا التساؤلات حول جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي، وفيما يلي يستعرض الموجز، أحدث تصريحات حول جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي

لم تكشف وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات نصف العام الدراسي للصف الأول الثانوي 2025 حتى الان على الموقع الرسمي لـوزارة التربية والتعليم .

وقررت وزارة التعليم ، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب للصف الأول الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 يناير 2025،ستُجرى الامتحانات على فترتين، الفترة الأولى لطلاب الصف الثاني الثانوي، والفترة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي.

امتحانات الصف الأول الثانوي

موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025

تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي . السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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