حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات المستوى الرفيع، لنهاية نصف العام الدراسي الاول، للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، بالإضافة إلى المواد التي لا تُضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، لطلاب النقل.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد امتحانات المستوى الرفيع لنهاية نصف العام الدراسي الأول والتي ستنطلق قبل امتحانات المواد الأساسية المقررة والتي ستبدأ من 11 يناير 2025، بالإضافة إلى معرفة إجراءات تنظيم الامتحانات.

امتحانات المستوى الرفيع

موعد امتحانات المستوى الرفيع لنهاية نصف العام الدراسي الأول

من المقرر تحديد موعد امتحانات المستوى الرفيع لنهاية نصف العام الدراسي الأول قبل الامتحانات النهائية لنصف العام، وستصدر المديريات التعليمية جداول بموعد امتحانات المستوى الرفيع والمواد التي لا تضاف للمجموع خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات لمديريات التربية والتعليم بشأن موعد امتحانات المستوى الرفيع لنهاية نصف العام الدراسي الأول والامتحانات النهائية، بعدم إجراء أي امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 و19 لمراعاة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط والمسيحيين، مشددة على ضرورة إجراء امتحانات آمنة على مستوى جميع المراحل، سواء صفوف النقل أو الشهادات.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابًا لها بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الصفين الأول واثاني الثانوي من 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، وتُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي خلال الفترة الأولى، بينما تُعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصل زمني بين الفترتين.

تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، و في نفس الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تُعقد في الفترة من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

امتحانات نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

انطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وينتهي 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا.

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر حتى 23 يناير، وتبدأ إجازة منتصف العام في 25 يناير.

يمتد الفصل الدراسي الثاني من 8 فبراير حتى 5 يونيو، مع انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو.

امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو، والثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

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