إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025.. اعرف هتبدأ امتى ؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والإجازة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، وبناءً على هذه الخريطة، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 فبراير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، وفيما يلي سنوضح تفاصيل موعد إجازة وامتحانات نصف العام الدراسي 2025.

إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.

موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025

تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

طلاب بالمدرسة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة زمنية شاملة للعام الدراسي 2024-2025، تتضمن المواعيد الأساسية لبداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات، وكذلك الامتحانات النهائية، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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