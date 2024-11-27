إليك التفاصيل| تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، حيث تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير 2025، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة، ومن المقرر أن يتبع هذا الموعد بدء إجازة نصف العام، التي يتطلع إليها الطلاب وأولياء الأمور، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.



موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، بدأت الدراسة في 21 سبتمبر 2024، على أن تستمر حتى 11 يناير 2025؛ وبعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول في 23 يناير، تبدأ إجازة نصف العام التي تستمر لمدة أسبوعين، بدءاً من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2025 على أن تعود الدراسة في التيرم الثاني يوم السبت 8 فبراير.

الجدير بالذكر أن طلاب المرحلة الابتدائية سيحظون بإجازة أطول قليلاً مقارنة ببقية المراحل الدراسية، حيث ينتهون من امتحاناتهم قبل الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبالتالي، تبدأ إجازة نصف العام لهم فور انتهاء امتحاناتهم، مما يمنحهم إجازة تمتد لنحو شهر، وفيما يتعلق بطلاب الجامعات سيبدأون إجازتهم في نفس التاريخ المحدد لطلاب المدارس وبالتحديد يوم 25 يناير، على أن تكون العودة إلى الدراسة في 8 فبراير 2025.

وفي سياق اخر ،وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، جاء ذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها.

كما أوضحت الوزارة أن قرار رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 تطورات جديدة بشأن أجور المعلمين بالمدارس الخاصة لسنة 2024 ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 6000 جنيهًا شهريًا، بدءًا من 1 مايو 2024.



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