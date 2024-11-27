الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي عربي الصف السادس الابتدائي الأسبوع العاشر 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الواجب المنزلي و التقييم الأسبوعي والأداء الصفي لطلاب الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية للأسبوع العاشر من العام الدراسي 2024، حيث يتضمن التقييم الأسبوعي عددًا من الأنشطة والتمارين التي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب في الاستماع الجيد وآداب الحديث، بالإضافة إلى تقييم فهمهم للمواضيع المختلفة التي تم تناولها في الدروس، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



التقييم الأسبوعي عربي الصف السادس الابتدائي 2024

الواجب المنزلي لهذا الأسبوع يتضمن عدة أسئلة تتطلب من الطلاب الإجابة عليها، مثل ما المقصود بالاستماع الجيد وكيفية تنميته؟ وما المقصود بآداب الحديث وكيف يمكن تطويرها؟ كما يشمل الواجب أيضًا أسئلة عن المهارات الأساسية مثل الإنصات الفعال، فهم الرسالة، والتركيز الفعال.

في جانب التقييم الأسبوعي ، يتم تقييم الطلاب بناءً على فهمهم للنصوص الأدبية، حيث تم اختيار نص يتحدث عن دور المعلم، ويتضمن أسئلة تتطلب من الطلاب استخراج مرادف لكلمة "ظاهر"، وتحديد نوع الخبر في الجملة، بالإضافة إلى التعرف على أسلوب النداء في النص كما يتطلب التقييم أيضًا من الطلاب التفكير في واجبهم تجاه المعلم.

أما في الأداء الصفي، فقد تم تحديد مجموعة من المهارات التي يجب على الطلاب تطويرها، مثل التعبير عن الرأي بشكل مهذب، وفهم المعلومات بشكل صحيح، والتفاعل مع المحتوى الدراسي كما يتم تقييم مهارات الطلاب في التواصل، مثل احترام وجهات نظر الآخرين، والمشاركة في الحوارات المثمرة، والقدرة على الاستماع الجيد دون مقاطعة المتحدث، هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل الفعّال والاحترام المتبادل داخل الفصل الدراسي.

وفي سياق اخر، استعدادا للعام الدراسي الجديد وضعت المدارس مجموعة من الضوابط والمحظورات على الطلاب ضرورة تجنبها لتحقيق الانضباط الكامل خلال اليوم الدراسى، حيث حذرت الطلاب من دخول المدرسة بدون الزى المدرسى أو بناطيل مقطعة أو قصات شعر مخالفة أو استخدام المحمول نهائيا داخل المدرسة مع ضرورة حضور الطلبة والطالبات الطابور المدرسى.

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