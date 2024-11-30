نشرة الموجز التعليمية.. تفاصيل موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 وموعد امتحانات وإجازة نصف العام

نشرة الموجز التعليمية.. وتستعرض جريدة الموجز أبرز أخبار التعليم ما قبل الجامعي وأهم الموضوعات التي أثارت جدلًا خلال الساعات الأخيرة، لذلك نرصد لكم متابعينا أخر اخبار التعليم التي أعلنت عنها الوزارة اليوم على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:

موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وعن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 فمن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل بعد حصر عدد الطلاب على مستوى الجمهورية.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة سرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة وتسليم الأوراق المطلوبة إلى المدارس، استعدادًا للتقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة، والتي تشمل:

1. الاستمارة الإلكترونية مطبوعة من الموقع الرسمي للوزارة.

2. 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

3. إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة.

4. إيصال دفع رسوم الامتحانات بقيمة 210 جنيهات.

5. أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

6. صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

7. طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024/ 2025 يوم السبت 14/ 6/ 2025.

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جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025.. اعرف موعد بدء الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025 وللمزيد من المعلومات اضغط على هذا الرابط .

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات.. هتبقى امتى ؟

ووفقًا لـ الخريطة الزمنية، فقد كشفت وزارة التعليم العالي عن موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات، مؤكدة أنها ستبدأ في 4 يناير 2025 وتشمل إجازة نصف العام للجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس من 25 يناير 2025، بينما ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025 على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025، يمكنك زيارة موقعنا للتطلع على المزيد من المعلومات.

امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس.. اعرف امتى ؟



ووفقًا لخريطة الوزارة، تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات

ومن جدير بالذكر، يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.



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