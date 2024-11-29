تعليم الموجز.. تفاصيل إلغاء امتحانات شهر ديسمبر وموعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

نشرة الموجز التعليمية.. يستعرض موقع “الموجز” أبرز أخبار التعليم ما قبل الجامعي وأهم الموضوعات التي أثارت جدلًا خلال الساعات الأخيرة، لذلك نرصد جميع الأنباء التي جمعنها على مدار الساعات الماضية.

تفاصيل نشرة الموجز التعليمية

ومن ضمن الموضوعات التي تناولها موقع وجريدة الموجز موعد إجازات نصف العام للمدارس والجامعات، إلغاء امتحانات شهر ديسمبر من الموضوعات التي كانت أكبرها اهتمامًا وفرحًا للطلاب وأولياء الأمور، وإليك تفاصيل باقي التقارير التي جمعنها لك في السطور التالية.

نشرة الموجز التعليمية

اعرف موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات بالتفاصيل

وفقًا لما نقله موقع "الموجز” يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية.

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عاجل.. إلغاء امتحانات شهر ديسمبر لطلاب صفوف النقل بقرار وزاري

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول يتساءل أولياء الأمور والطلاب حول عقد امتحانات شهر ديسمبر لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل الدراسية، حتى يستطيع الطالب الاستعداد ومراجعة دروسه.

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الحق ذاكر.. جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي 2024/2025

جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي.. أصبح جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الأخيرة أسئلة الطلاب بمختلف صفوفهم وأولياء أمورهم عن موعد وجداول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة.

نشرة الموجز التعليمية

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نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والنماذج التي يعدها أيضًا خبراء المادة لمراجعتها قبل ليلة الامتحان.

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نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024

يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024 للتدريب عليها ومراجعتها نظرًا لاقتراب امتحانات الشهر حيث أعلنت عدد من مديريات التعليمية ترحيلها إلى بداية شهر ديسمبر القادم.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

ازدادت محركات بحث جوجل عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والموعد المحدد لانطلاقها في الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم والخريطة الزمنية.

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