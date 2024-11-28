يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024 للتدريب عليها ومراجعتها نظرًا لاقتراب امتحانات الشهر حيث أعلنت عدد من مديريات التعليمية ترحيلها إلى بداية شهر ديسمبر القادم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024 حيث باقي أيام قليلة على امتحانات الشهر والتي ستبدأ في شهر ديسمبر بدلًا من شهر نوفمبر الجاري، لذلك يمكن للطلاب مراجعة النماذج للحصول على للحصول على درجات جيدة ومرتفعة.

نماذج امتحان شهر نوفمبر

رابط نماذج امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024

يمكن الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024 عبر الرابط الحالي هنــــــــــــا شمل نماذج امتحان شهر نوفمبر للمرحلة الأولى الإعدادية عدد من الأسئلة التي قد تقبلها في امتحانات الشهر ونهاية الفصل الدراسي الأول.

لينك نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي من الوزارة

يمكن لطلاب اللغات والعربي الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي عبارة عن نماذج استرشادية تأتي منها اسئلة في في معظم امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء الشهرية أو النهائية ويمكن الدخول عليها وتحميلها بصيغة الـ PDF ى من هنــــــــــا.

نماذج امتحان شهر نوفمبر

دروس امتحان شهر نوفمبر الصف الأول الإعدادي عربي

1- القصة "أصحاب الأخدود"

أسئلة فهم تتناول شرح فقرات القصة والإجابة عنها.

تحليل الشخصيات والأحداث مع استخراج الدروس المستفادة.

أسئلة مفتوحة حول مغزى القصة وتأثير التجربة على البطل.

2- النحو الأدب

تمارين إعراب متنوعة.

أسئلة عن التوكيد واستخدام الضمائر.

التعرف على بحور الشعر وأوزانه.

أسئلة حول التشبيه والاستعارة ومصطلحات بلاغية.

3- القراءة والنصوص

نصوص الوطن والعمل

شرح الكلمات والمفردات.

استخراج الفكرة الرئيسية.

تحليل النص وإبداء الرأي فيه.

4- كتابة موضوعات عن

أهمية العلم.

ضرورة الحفاظ على البيئة.

قيمة الوقت وأهمية تنظيمه.

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