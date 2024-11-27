نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي عربي 2024

ننشر لكم عبر موقع الموجز، نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار المراجعات الشهرية التي تعدها السلاسل التعليمية لمساعدة الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل.

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

تعد نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024 هي الثانية في هذا العام الدراسي، ما يتيح للطلاب فرصة للتدرب على الأسئلة المتوقعة وفهم أنماط الامتحانات، وعليه قامت سلسلة الأضواء بإعداد نماذج امتحانات شاملة تضمنت عدة أسئلة متنوعة مثل أسئلة الفهم البلاغي، وكذلك الأسئلة المتعلقة بالأنماط الأدبية، إليك بعض التفاصيل عن الأسئلة الموجودة في نماذج امتحانات الأضواء:

أسئلة الفهم البلاغي:

تحليل الأبيات الشعرية مثل: "وَكُلُّ صَديقٍ لَيسَ في اللَهِ وُدُّهُ" وغيرها من الأبيات.

أسئلة حول البلاغة مثل تحديد نوع العلاقة بين الشطرين في البيت الأول.

أسئلة حول العاطفة والبلاغة:

العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات (الحب في الله، الأنفة والكبر...).

نوع الأسلوب البلاغي في بعض الجمل مثل "ليس في الله وده".

كما يمكن للطلاب تحميل نماذج الامتحانات بصيغة PDF والتدرب عليها، لضمان الإلمام بكافة جوانب المادة، من هنــا.

الجدول الزمني للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في الفترة من 11 يناير حتى 16 يناير 2025. أما امتحانات الشهادة الإعدادية فستبدأ في 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

الوزارة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة وآمنة، مع مراعاة عدم إجراء الامتحانات في أيام الأعياد المسيحية.

صور نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي عربي 2024

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