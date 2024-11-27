رابط تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

يتسأل الطلاب وأولياء الأمور طرق الحصول على نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 التي وفرتها عبر موقعها الرسمي لجميع المراحل الدراسية مجانًا، نظرًا لاقتراب امتحانات نصف العام الدراسي لذلك تُعد امتحانات الأعوام السابقة بمثابة إنقاذ للطالب.

ويستعرض “موقع الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 بسهولة، حيث تشمل النماذج جميع المواد الدراسية للمراحل المختلفة بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الإعدادية والثانوية.

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

طريقة تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

يمكنك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابعة لبوابة الإدارة العامة للتربية والعليم من هنـــــــــــــا وتحميل جميع المواد التي تريدها بعد اختيار المرحلة التي تدرسها حيث يوفر لك ثلاثة خانات للضغط عليها وهي للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

رابط نماذج امتحانات المرحلة الابتدائية

لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى السادس، يمكن الاطلاع و تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 من هنـــــــــــا بمجرد الضغط على المادة، ستُتاح الروابط اللازمة لتحميل النماذج بسهولة.

رابط نماذج امتحانات المرحلة الإعدادية

لطلاب المرحلة إلإعدادية للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي ويمكن تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 من هنـــــــــــا بمجرد الضغط على المادة، ستُتاح الروابط اللازمة لتحميل النماذج بسهولة.

رابط نماذج امتحانات المرحلة الثانوية

لطلاب المرحلة الثانوية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي ويمكن تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 من هنـــــــــــا بمجرد الضغط على المادة، ستُتاح الروابط اللازمة لتحميل النماذج بسهولة.

النماذج الاسترشادية

رابط النماذج الاسترشادية

ووفرت وزارة التربية والتعليم أيضًا النماذج الاسترشادية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع وزرة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

ولأن امتحانات صفوف النقل ستبدأ يوم 11 يناير 2025 فيمكن للطلاب الدخول عبر هذه اللينكات والروابط وأخذ جميع امتحانات الأعوام السابقة خاصة امتحانات النماذج الاسترشادية التي توفرها الوزارة للطالب كل عام وترم دراسي.

اقرأ أيضًا

الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي

طريقة حل إدخال بيانات خاطئة خلال تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025