الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي

تحرص وزارة التربية والتعليم، علي نشر الواجب المنزلي و التقييم الأسبوعي والأداء الصفي لمادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول لعام 2024، تأتي هذه التوجيهات ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتنفيذ التقييمات الدورية التي تساهم في قياس مستوى الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

التقييم الأسبوعي في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي

الأداء الصفي لهذا الأسبوع يتضمن أسئلة تركز على فهم النصوص الأدبية وتفسير العلاقات بين الجمل في النصوص، من بين هذه الأسئلة، يُطلب من الطلاب تحديد العلاقات بين الجمل التي تحتوي على كلمات محددة مثل "الرياضة" وتأثيراتها على الصحة البدنية والعقلية، كما يطلب منهم تحديد معاني بعض المفردات من مقال "مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش" مثل كلمات "تصنيف" و"غاية" و"دعمي" واستخدامها في جمل لتوضيح معانيها.

الواجب المنزلي في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي

أما الواجب المنزلي فيشمل تمارين كتابة حيث يُطلب من الطلاب كتابة جملة بخط النسخ تتعلق بالموضوعات التي تم تناولها خلال الأسبوع مثل "الرياضة تعلم الأخلاق والصبر"، بالإضافة إلى البحث عن شروط كتابة المقابلة الشخصية عبر الإنترنت، كما يتكون التقييم الأسبوعي من أسئلة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، أولها القراءة والفهم، حيث يُطلب من الطلاب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمقال "مقابلة مع بطل العالم في الإسكواش"، مثل كيفية وصول اللاعب مصطفى عسل إلى العالمية وأهدافه المستقبلية. كما يتعين على الطلاب تحليل العلاقة بين جمل معينة في النص مثل: "والآن أسعى للحفاظ على اللقب".

جدير بالذكر أن، هذه التقييمات تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب في القراءة والتحليل والنقد الأدبي، مما يسهم في تطوير قدرتهم على التفكير النقدي وتنظيم الوقت.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لجميع المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة والدولية؛ جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

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