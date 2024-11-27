قرار جديد بشأن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم، قرار بشأن المواد الغير مضافة للمجموع، في امتحانات نصف العام الدراسي، وخاصة في المواد العملية، ومواد المستوى الرفيع المقررة على طلاب المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة.

ويستعرض " الموجز" تفاصيل قرار المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات نصف العام الدراسي الصادر رسميا من وزارة التربية والتعليم.

امتحانات نصف العام

ما هي المواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات نصف العام

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات نصف العام الدراسي ستُعقد قبل يوم 11 يناير 2025، لتسبق امتحانات المواد الأساسية.

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بعدم إجراء أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين، في أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات وفق القرارات الوزارية واللوائح، وضمان سرية الامتحانات في كافة اللجان.

موعد امتحانات نصف العام 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025، وأرسلته لجميع المديريات التعليمية ويأتي الجدول طبقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

ومن المقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي والثانوي العام من 11 يناير وحتى 16 يناير 2025، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في 18 يناير وتنتهي 23 يناير 2025.

المواد الغير مضافة للمجموع

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي، حيث ستعقد للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام ورقي وإلكتروني، أما طلاب المدارس المتصلة بالإنترنت الامتحانات إلكترونيا، بينما يؤدي طلاب المدارس غير المتصلة بالشبكة الامتحانات ورقيا.

وأوضحت الوزارة أن الورقة الامتحانية تتضمن 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، وتحدد الأسئلة وفق أجزاء المقرر الدراسي التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، مثل طلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة، سيؤدون الامتحانات ورقيا، مع التأكيد على توحيد مواصفات الامتحانات الورقية والإلكترونية.

وأكدت أن التقييم يتضمن اختبارين شهريين يركزان على أجزاء من المنهج، بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الذي يمثل 30% من الدرجات، ليصل إجمالي درجات الامتحانات إلى 60%، بجانب 40% مخصصة لأعمال السنة.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. موعد زيادة مرتبات المعلمين 2024.. المدارس المصرية اليابانية في مصر



إليك التفاصيل| تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025