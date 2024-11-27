جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي .. حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ، وفيما يلي يستعرض “ الموجز ”، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الأول 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي ولغات)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتم الدخول إلى رابط التسجيل الرسمي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا ، والتسجيل به من خلال استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول، وفي حال عدم امتلاكه بريدًا إلكترونيًا، يمكنه إنشاء حساب جديد.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025 في مصر، مؤكدة على أهمية الالتزام بالخطوات التنظيمية في كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ستبدء امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموافق يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

سيعقد امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يعقد امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي ستُعقد في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، بالإضافة إلى امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي.

سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، قبل امتحانات المواد الأساسية.

يتم اعتبار فترة الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

ستُنفذ كافة الإجراءات المعتادة لتسهيل سير الامتحانات في اللجان، مع اتخاذ تدابير لحماية سرية الامتحانات.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدم عقد أية امتحانات خلال أيام أعياد الأخوة المسيحيين في 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

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