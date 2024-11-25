الصف الثالث الاعدادي.. موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

نشرت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 في بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تلتزم المدارس الرسمية والرسمية لغات والمعتمدة والخاصة سواء عربي او لغات أيضًا بهذه المواعيد.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول

ويستعرض “موقع الموجز” تفاصيل موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يناير القادم، بالإضافة إلى معرفة ضوابط الامتحانات التي شددت عليها خلال العام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

حدد وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 ومن المقرر أن تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم أيضًا مواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، أما للفترة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي العام ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

موعد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي

من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وبالتالي للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

ضوابط امتحانات الترم الأول

شددت وزارة التربية والتعليم باتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

مراعاة أعياد المسيحيين بالامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم بمراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام “19، 7،8، 6” من شهر يناير 2025.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات تعقد مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

ومن المقرر أن تكون فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

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