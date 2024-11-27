بالحل أسئلة نماذج امتحان العربي للثانوية العامة 2024

امتحان العربي للثانوية عامة .. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2025 عن نماذج امتحان اللغة العربية 2024 وحلولها ونماذج الإجابة عليها، وللتعرف على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وطريقة حلها والتعرف على نوعية الأسئلة، وفيما يلي سنعرض لكم نماذج امتحان اللغة العربية 2024

وقد أدى طلاب الثانوية العامة 2024 للعام الماضي بشعبتيها الأدبية والعلمية في الموافق يوم السبت 22يونيو 2024، إذ أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بعدد 721027 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث استمرت حتى 20 يوليو 2024،

وقد أدى الطلاب السبت 22 يونيو مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، إذ تضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، تم الإجابة عنها في 3 ساعات، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

حل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

1. ميز إعراب كلمة «عزة»: مفعول به ثانِ

2. بين خبر الفعل الناسخ ونوعه: بالذي - مفرد

3. بين الفعل الذي يجوز توكيده: تحمد

4. بين المفضل في المقولة السابقة: ألا يتواصل

5. بين مما يلي أسلوب الاختصاص: إلينا معشر الكرام يأوي كل مستجير

6. ميز المخصوص بالمدح: التضحية

7. استنتج سمة من سمات مدرسة الإحياء والبعث: معالجة قضايا العالم الإسلامي

8. استنتج السمة التي اتضحت في هذا البيت (الديوان): سيطرة مسحة التشاؤم والحزن

9. بيّن الممنوع من الصرف: مساعٍ

10. بين المصدر الميمي في المقولة: معاش

11. بين الصياغة الصحيحة عن وضع (لا): لا مهملين أبناء هم مفلحون

12. بين التركيب الصحيح نحويًا: إنّ لأولي الفضل ثناءهم.

13. بين التركيب النحوي الذي يحتوي على مفعول به: تتسع آفاق العقل وقراءة الكتب

14. بم وصف الكاتب الحياة في أوروبا: تتيح لكل صاحب رغبة الفوز برغبته

15. حدد مسلك الدارسين في أوروبا: الجد في التعليم وفهم ثقافة الشعوب وحضارة الدول

16. استنتج دلالة قول الكاتب (أصبح أمير نفسه): يصرف شؤونه حسب هواه

17. بين نوع الصورة وقيمتها الفنية: استعار مكنية

18. هات من الفقرة ما يدل على وجهة نظر الكاتب: كل أعمالك إن شئت منافع

19. استخرج من النص استعارة مكنية وبين فيمتها الفنية: «اتخذ المعروف سلاحًا» تبرز الجحود ونكران الجميل

20. أي من الكلمات التالية عن معنى تلظى الصدور لنعمتك: تحقد

21. استنتج مبعث سعادة المنفق الذي قصده الكاتب: قضاء حوائج الناس

22. استنتج المغزى من عبار «أنت سعيد دومًا»: التأكيد على أن السعادة تنبع من نظرة الإنسان للحياة

23. استنتج مغزى قوله (نقلوا حجرتهم): يعبر عن انعزالهم عن مخالطة المجتمعات التي انتقلوا إليها

24. دلل مما ورد في الفقرة الأولى على صفة الاحتيال: فهو من فرط جده محتاج إلى شراء كثير من الكتب

25. توقع المسلك الذي سيتخذه (طه حسين) إذا سافر للدراسة في أوروبا: اعتزاله حياة الترف وأخذ النفس بالجزم والانكباب على الدراسة

26. حدد التفصيلة التي يجدر بالكاتب حذفها لتكون كتابته وثيقة الصلة بالفكرة السابقة: تبادلت الدول الخبرات في مجال مقاومة الجفاف والتصحر لتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية

27. حدد النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين السابقتين في سياق مجال عن (مصادر المياه العذبة): مشكلة - حل

28. استنتج المعنى الذي قصده الكاتب في العبارة السابقة في ضوء فهمك الفقرة الأولى: التأثيرات المدمرة للحروب على البيئة عميثة وممتدة ويصعب علاجها

29. هات من الموضوع ما يدل على إضرار الحروب بالغطاء النباتي الطبيعي للأرض: إسقاط الجيش الأمريكي آلاف الأطنان من مبيدات الأعشاب على الغابات في فيتنام

الإجابات الصحيحة لامتحان اللغة العربية

30. حدد الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض أفكار الموضوع: تقديم حقائق تبين تأثير الحروب على البيئة

31. بم وصف الشاعر نفسه في البيت الأول: التفاني في خدمة أبناء وطنه والتضحية من أجلهم

32. ما دلالة قول الشاعر (يشيدون العلا بالعلم والمال): الإشادة بما يقدمه أبناء الوطن من أجل رقيه ورفعته

33. توقع من خلال فهمك سمات اللغة التي يستخدمها الكاتب الروائي: واقعية تخلو من التعقيد لتعبر بصدق عن الأحداث والشخصيات

34. ميز إعراب كلمة حذر: مفعول لأجله

35. ميز سبب رفع كلمة (ذوو): خبر

36. ميز الفعل المعرب بعلامة فرعية: يسم

37. ميز المحل الإعرابي لجملة (يكافئه الشكر): في محل رفع نعت

38. ميز الفعل اللازم الوارد في البيتين: الإجابة (ب)

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