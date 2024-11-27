نماذج الوزارة للصف الأول الاعدادي 2025 لمادتى الرياضيات والدراسات الاجتماعية

نماذج الوزارة للصف الأول الاعدادي 2025.. يستعد طلاب الصف الأول الإعدادي، حاليًا لأداء الامتحانات الشهرية في المواد المقررة عليهم، والتي تُعقد شهريًا بهدف تقييم مستوى تحصيلهم الدراسي.

ويقوم طلاب الصف الأول الاعدادي، بمراجعة نماذج الوزارة، والأسئلة المتوقعة في كل مادة بتركيز، من أجل الاستعداد الجيد وتحقيق التفوق في هذه الامتحانات، وعلى الرغم من ذلك، لم تصدر حتى الآن نماذج الوزارة الرسمية للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2025.

نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2025

وسيعرض لكم “ الموجز”، نماذج الوزارة للصف الأول الاعدادي 2025، لمادة الدراسات الاجتماعية.

قام معلمو مادة الدراسات الاجتماعية بنشر نماذج غير رسمية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه النماذج تم إعدادها كتلخيص شامل لما تم تدريسه للطلاب خلال الشهر الجاري، وتغطي هذه النماذج شقي المادة، الجغرافيا والتاريخ، وتساعد الطلاب في فهم الدروس بشكل أفضل، وذلك بالإضافة إلى ذلك، قام معلمو مادة الرياضيات بنشر نماذج مشابهة تشمل مواضيع الشهر الحالي، مما يساعد الطلاب على تحضير أنفسهم للاختبارات المقبلة.

نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي

وفقًا لما نشره معلمو مادة الدراسات الاجتماعية، يتكون نموذج الامتحان من ثلاثة أسئلة رئيسية يتم تحديدها كما يلي:

1. يتطلب من الطالب إكمال النقاط بناءً على خريطة توضيحية مرفقة بالامتحان.

2. يتضمن اختيار من متعدد حيث يختار الطالب الإجابة الصحيحة من بين عدة خيارات.

3. يختبر دقة الفهم لدى الطالب من خلال تحديد ما إذا كانت العبارة المعطاة صحيحة أم خاطئة.

نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية 1

نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية 2

نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية 3

نموذج امتحان مادة الرياضيات

ووفقًا لما نشره معلمو مادة الرياضيات، تأتي النماذج كاختيار من متعدد، وجاءت كالتالي:

نموذج امتحان الرياضيات

امتحانات الصف الاول الاعدادي 2024/2025

ومن الجدير بالذكر، عقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير. كما أكدت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 للمدارس وستبدأ الإجازة يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى 8 فبراير 2025، لمدة أسبوعين، وتشمل هذه الإجازة جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة واللغات.

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