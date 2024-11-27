تفاصيل زيارة رئيس الوزراء القطري لمصر وأهم المباحثات التي سيعقدها

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، بمطار القاهرة الدولي.

وينشر “الموجز”، خلال التقرير التالي تفاصيل زيارة رئيس الوزراء القطري لمصر، وأبرز المباحثات التي سيعقدها في إطار تحسين العلاقات والتعاون بين البلدين.

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء القطري لمصر

استقبل رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الذي قام بزيارة مصر علي رأس وفد رفيع المستوي.

رئيس الوزراء القطري

ومن المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء القطري جلسة مُباحثات مُوسّعة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وتعد زيارة رئيس الوزراء القطري لمصر عاكسة لمسار التطور الذى شهدته العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة، كما تعكس زيادة التعاون الثنائي بين القاهرة والدوحة بما يحقق مصالح الشعبين ودعم القضايا العربية.

أمير قطر يتلقي رسالة خطية من الرئيس السيسي

وفي بداية شهر أكتوبر الماضي، تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": إن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت أن الرسالة تسلمها سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه، مع عمرو كمال الدين الشربيني سفير مصر لدى الدوحة.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري

وكان آخر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في نهاية أكتوبر الماضي، تناولا فيه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

وتبادل وزير الخارجية المصري وقتها، الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

مدبولي ورئيس الوزراء القطري

كما تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلًا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

وفي 21 أكتوبر 2024، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، لقاءً مع لولوة بنت راشد، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الخارجية بالنقلة النوعية في العلاقات المصرية-القطرية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأعرب عن ترحيبه برغبة قطر في استكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في عدة قطاعات مثل الطاقة، الاتصالات، الصناعات الزراعية والغذائية، والاستثمار العقاري.

كما أكد الوزير أهمية استمرار انعقاد الآليات التشاورية بين البلدين، والبناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت في الدوحة في مارس 2024 لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

اقرأ أيضًا

مصر وقطر.. وزير الخارجية يكشف سبب توقف المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

الرئيس السيسي يكشف 6 محاور أساسية لتعزيز توطين الصناعة في مصر



