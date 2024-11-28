يتطلع الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والنماذج التي يعدها أيضًا خبراء المادة لمراجعتها قبل ليلة الامتحان.

ويقدم موقع “الموجز” للطلاب نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات للتدريب عليها ومراجعتها حيث تبقى أيام قليلة على امتحانات شهر نوفمبر والتي من المقرر عقدها في بداية ديسمبر الموافق يوم 1 من العام الجاري.

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس

الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات

حصلت جريدة الموجز على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات من موقع وزارة التربية والتعليم وروابط إعداد خبراء المادة بصيغة الـ PDF حتى يستطيع الطالب ومتابعى مستجدات أخبار التعليم الحصول عليها.

لينك نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات

يمكن الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية من خلال اللينك المتاح هنـــــــــــــــا وتشمل النماذج عدد من الأسئلة المقالية والموضوعية، بالإضافة إلى اسئلة الاختيار المتعدد.

رابط نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي من موقع الوزارة

يمكن الحصول على نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي بمادة الدراسات عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اللينك المتاح هنـــــــــــــــا وتشمل النماذج عدد من الأسئلة المقالية والموضوعية، بالإضافة إلى اسئلة الاختيار المتعدد.

نماذج امتحان شهر نوفمبر للصف الخامس

مقررات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات

1- شخصيات مصرية مؤثرة

الملك نعرمر.

الملك تحتمس الثالث.

المحور الثاني: الموارد والتنمية الوحدة الثانية

تتحدث الوحد الثانية عن دروس الموارد الطبيعية في مصر في الموضوعات التالية:

الدرس الأول الموارد المائية في مصر.

الدرس الثاني الموارد المعدنية في مصر.

الدرس الثالث مصادر الطاقة في مصر.

الدرس الرابع اختراع النقود وتطورها.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

تُنظم الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية.

إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل صف من الصفوف الابتدائية.

تُعقد الامتحانات في الأسبوع الأخير من نوفمبر.

تُجرى الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة لكل امتحان.

أهداف هذه الإجراءات:

أهداف هذه الإجراءات: ضمان انتظام العملية التعليمية.

توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

تحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

متابعة مستمرة من الوزارة لتطبيق الضوابط بكل دقة.

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