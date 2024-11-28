ازدادت محركات بحث جوجل عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والموعد المحدد لانطلاقها في الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم والخريطة الزمنية.

وينشر موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والذي سينطلق قريبًا خلال شهر يناير القادم من عام 2025، بالإضافة إلى معرفة رابط استمارة الشهادة الإعدادية وآخر موعد للتسجيل.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي حيث من المقرر أن تنطلق يوم 18 يناير إلى 23 يناير من العام القادم 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

لم تحدد المديريات التعليمية حتى الآن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 ولكنها حددت الموعد التي من المقرر أن تنطلق في الامتحانات، ومن المقرر إعلان المديريات الجداول بعد انتهاء الطلاب من امتحانات شهر نوفمبر الجاري.

ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 عن كل مديرية تعليمية، ولكنه سيعقد وفقًا للموعد التي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مراعاة أيام الأخوة الأقباط والمسيحيين.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــــــا،حيث من المقرر أن يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارة يوم 31 الموافق شهر ديسمبر 2024.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

شددت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الضوابط والإرشادات المتعلقة بتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وتعرض في السطور التالية:

تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي خلال الفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية مع تخصيص فاصل زمني نصف ساعة بين الفترتين.

امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية "الصفين الأول والثاني" والابتدائية "من الصف الثالث إلى السادس" ستُعقد خلال الفترة نفسها.

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