نشرة الموجز التعليمية.. تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين..قرار جديد بشأن المواد غير المضافة للمجموع

نشرة الموجز التعليمية.. نستعرض في هذا التقرير أبرز الموضوعات التعليمية التي تم تسليط الضوء عليها خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الساحة التعليمية عددًا من المستجدات الهامة التي تهم العاملين في القطاع التعليمي، من أبرزها بدء تلقي طلبات حج المعلمين لموسم 2025، وموعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة.



بدء تلقى طلبات المعلمين الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم 2025

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء استقبال طلبات المعلمين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وحتى 19 ديسمبر المقبل، ويُعد هذا التنظيم الأول من نوعه الذي يتم عبر قرعة علنية.

قرار جديد بشأن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم، قرار بشأن المواد الغير مضافة للمجموع، في امتحانات نصف العام الدراسي، وخاصة في المواد العملية، ومواد المستوى الرفيع المقررة على طلاب المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد الغير مضافة للمجموع في امتحانات نصف العام الدراسي ستُعقد قبل يوم 11 يناير 2025، لتسبق امتحانات المواد الأساسية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بعدم إجراء أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين، في أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات وفق القرارات الوزارية واللوائح، وضمان سرية الامتحانات في كافة اللجان.



تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة

شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة، كما أشار الخطاب إلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، رقم (27) لسنة 2024، الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يجب أن يكون 6000 جنيه مصري بدءًا من 1 مايو 2024، ويُحتسب وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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