اعرف موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات بالتفاصيل

يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل حول موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات والتي تشمل طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية والصف الثاني والثالث الإعدادي، وطلاب الجامعات ونظرًا لاقتراب موعد الإجازات والتي ستكون في الشهر بعد القادم.

موعد إجازة نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات

ومن المقرر أن يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتشمل طلاب صفوف النقل من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وستنتهي الدراسة في الفصل الأول يوم الخميس 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025 للجامعات

في حين تبدأ إجازة نصف العام 2025 للجامعات يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 أيضًا، ومن وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، وتبدأ دراسة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس

وتبدأ امتحانات نصف العام 2025 للمدارس للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، حيث تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، كما تُعقد في نفس الفترة امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام 2025، فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث حظرت الوزارة منع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين داخل اللجان.

موعد إجازة نصف العام 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات حيث تبدأ يوم السبت 4 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

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