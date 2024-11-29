موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025..اعرف امتى ؟

موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.. تعد من أكثر ما يبحث عنه طلاب الصف الثالث الثانوي على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، لمعرفة موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 ورابط التسجيل.

وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز عن موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.

موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وعن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 فمن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل بعد حصر عدد الطلاب على مستوى الجمهورية.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة سرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة وتسليم الأوراق المطلوبة إلى المدارس، استعدادًا للتقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة، والتي تشمل:

1. الاستمارة الإلكترونية مطبوعة من الموقع الرسمي للوزارة.

2. 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

3. إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة.

4. إيصال دفع رسوم الامتحانات بقيمة 210 جنيهات.

5. أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

6. صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

7. طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024/ 2025 يوم السبت 14/ 6/ 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة، لم تعلن حتى الآن وزارة التعليم عن الجدول على مواقعها الرسمية .

التصدي لظاهرة الغش

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على وضع ضوابط وإجراءات التقدم للامتحانات، حيث أن تعمل الوزارة على تقليص عدد اللجان الامتحانية التي سيتم فيها عقد الامتحانات، وذلك للتصدي لظاهرة الغش، حيث سيتم تخفيض العدد الحالي الذي يصل إلى حوالي 2000 لجنة، بهدف السيطرة بشكل أكبر على سير الامتحانات وضمان بيئة امتحانية أكثر تنظيمًا وأمانًا.

موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

كما ستعتمد الوزارة على إجراءات صارمة لمكافحة الغش، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025

أما بالنسبة للفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، فقد حددت الوزارة الفئات التي يمكنها التقدم للامتحانات على النظام القديم، مثل الطلاب الراسبين في بعض المواد أو الذين تغيبوا عن الامتحانات السابقة.

كما حددت الفئات التي يمكنها التقدم على النظام الحديث، مثل الطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي الذين لم يتقدموا للامتحان في السنوات الماضية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.



اقرأ أيضًا

إلغاء امتحانات شهر ديسمبر 2024 لجميع الطلاب.. الوزارة توضح

إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025.. اعرف هتبدأ امتى ؟