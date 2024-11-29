موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس.. اعرف امتى ؟

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس.. أصبح موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الأخيرة من قبل الطلاب بمختلف صفوفهم وأولياء أمورهم، حيث يتساءلون بإستمرار عن موعد وجداول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة، وفيما يلي نكشف لكم من خلال موقع الموجز موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس.

موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025

ووفقًا لخريطة الوزارة، تعقد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، مع استمرار الدراسة حتى 11 يناير، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستبدأ في 24 مايو 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للمدارس

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات

وجدير بالذكر، يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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