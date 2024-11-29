موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات.. هتبقى امتى ؟

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات.. بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن مواعيد امتحانات نصف العام، للتجهيز من أجل اجتياز تلك المحنة.

وفيما يلي سيكشف لكم موقع "الموجز" موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات وكافة الاستعدادات المؤهلة لذلك:

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

ووفقًا لـ الخريطة الزمنية، فقد كشفت وزارة التعليم العالي عن موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات، مؤكدة أنها ستبدأ في 4 يناير 2025 وتشمل إجازة نصف العام للجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس من 25 يناير 2025، بينما ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025 على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025.

وشمل موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات أيضًا الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 وهي كالتالي:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

موعد إجازة نصف العام 2025 للجامعات

ووفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

ومن هنا يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم السبت 8 فبراير 2025.

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