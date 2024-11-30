قرار التعليم بشأن خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 من هؤلاء الطلاب

قررت وزارة التربية والتعليم، خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 للطلاب الذين يتغيبون دون عذر مقبول، حيث وجهت تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية بهدف تشديد الرقابة على الغياب وتفعيل آليات التقييم المدرسي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل خصم وزارة التربية والتعليم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 من الطلاب، حيث جاءت التوجيهات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الانضباط داخل المدارس وضمان جودة العملية التعليمية.

طريقة خصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024

شددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية الالتزام بنظام الدرجات الخاص بالمواظبة والسلوك، حيث تخصم درجات امتحانات شهر نوفمبر 2024 من الطلاب الذين يتغيبون دون عذر مقبول، ومن المقرر أن تقع مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء على عاتق مديري المدارس، مع التشديد على توثيق الغياب بانتظام لضمان الشفافية.

امتحانات شهر نوفمبر

خطوات تقييم الطلاب في امتحانات شهر نوفمبر

وجهت الوزارة بمتابعة كافة عناصر المنظومة التعليمية، وألزمت مديري المدارس باتباع عدة خطوات، من بينها:

مراجعة كراسات الحصة للتأكد من تنفيذ الدروس وتقييم الواجبات المنزلية بشكل منتظم.

إجراء تقييمات أسبوعية للطلاب وتنظيم اختبارات شهرية لقياس مستواهم الدراسي.

متابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري والدقيق للدرجات.

الامتناع عن استخدام عبارة "نظر" في كراسات الطلاب.

ضرورة تسجيل الدرجات بوضوح داخل الكراسات.

امتحانات شهر نوفمبر

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة التربية والتعليم من مديريات التربية والتعليم إجراء متابعات في المدارس بشكل دوري لضمان تطبيق التعليمات وآليات التطوير المطلوبة، بالإضافة إلى أهمية الرقابة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات، وتعزيز الالتزام بمبادئ الجودة والانضباط في العملية التعليمية.

موعد امتحانات شهر نوفمبر الجاري

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر الجاري 2024 في بداية شهر ديسمبر القادم بدلًا من 24 نوفمبر الماضي، حيث أصدرت عدد من المديريات العليمية ترحيلها لشهر ديسمبر لإعطاء فرصة للطلاب بالدراسة والمراجعة.

ولم تصدر وزارة التربية والتعليم وتعليميات أو توجيهات بترحيل اختبارات شهر نوفمبر، حيث نفت ما تداول من تصريحات جاءت على لسانها في بعض المواقع الإلكترونية والصحفية، حتى لا ينساق أولياء الأمور وراء الشائعات، موضحة أن هذه التوجهات صدرت من خلال المديريات التعليمية التابعة لكل محافظة وفقًا لظروفها.

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