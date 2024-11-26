مسئولية تصوير الإمتحانات.. إليك ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

بدأت امتحانات شهر نوفمبر في عدد من المحافظات المصرية، على أن تنطلق في باقي المحافظات اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، وفي هذا الإطار، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بخصوص طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، ووفقًا للوزارة، فإن امتحانات صفوف النقل ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن مسؤولية تصوير امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية تقع على عاتق الإدارة التعليمية، دون تحميل المدارس أي أعباء إضافية في هذا الشأن.

وكانت الوزارة قد أعلنت أيضًا عن ضوابط إجراء امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، التي تتضمن عددًا من النقاط المهمة، حيث يتم تنظيم الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية ويُتوقع أن يتم إعداد ثلاثة نماذج من امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية، كما تقرر عقد الامتحانات في الأسبوع الأخير من نوفمبر، على أن تُجرى في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بمعدل نصف فترة.

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في مواعيدها المحددة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لتحقيق العدالة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.



وفي سياق اخر، استعدادا للعام الدراسي الجديد وضعت المدارس مجموعة من الضوابط والمحظورات على الطلاب ضرورة تجنبها لتحقيق الانضباط الكامل خلال اليوم الدراسى، حيث حذرت الطلاب من دخول المدرسة بدون الزى المدرسى أو بناطيل مقطعة أو قصات شعر مخالفة أو استخدام المحمول نهائيا داخل المدرسة مع ضرورة حضور الطلبة والطالبات الطابور المدرسى، ولن يسمح للطلبة بالدخول عقب انتهاء الطابور، كما أنه يمنع انصراف أى طالب أو طالبة أثناء اليوم الدراسى.



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