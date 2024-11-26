أعلن جهاز التنظيم والإدارة في مصر عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، والتي تهدف إلى تعيين معلمين جدد في المدارس الحكومية وخاصة في الصفوف الابتدائية لسد العجز في الكوادر التعليمية، كما أن المسابقة تستهدف تعيين معلمين مساعدين في عدة مواد دراسية، منها اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

ويمكن للمتقدمين بمسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا واتباع خطوات بسيطة، تشمل إدخال الرقم القومي ورقم الامتحان، ثم الضغط على زر الاستعلام لمعرفة النتيجة.

مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

كما تم فتح باب التظلمات من النتائج اعتبارًا من 22 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة أسبوعين، ويُمكن للمتضررين تقديم تظلماتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجهاز.

جدير بالذكر أنه، تم الإعلان عن المسابقة وكان الهدف منها تغطية العجز في وظائف المعلمين للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كما شملت المسابقة تعيين 18,886 معلم مساعد في مختلف المواد الدراسية، وقد استمر فتح باب التقديم للمسابقة من 14 إلى 27 مايو 2024، ونجح الجهاز في إجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين بين 28 سبتمبر/أيلول و13 نوفمبر 2024.

هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز جودة التعليم في المدارس الحكومية عبر تأهيل معلمين جدد مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مختلف أنحاء البلاد.

وفي سياق اخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية بشأن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، جاء ذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها.

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