وزارة التعليم تكشف حالات إلغاء التقييمات الأسبوعية وغلق المدارس

تصريحات نائب وزير التعليم حول التقييمات الأسبوعية.. خلال الفترة الأخيرة، تداولت أخبار متعددة عن تغييرات في النظام الدراسي، أبرزها إلغاء التقييمات الأسبوعية، وردًا على هذه الأخبار، أوضح الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات تلفزيونية، أن التقييمات الأسبوعية والشهرية مستمرة كجزء من العملية التعليمية، ويرصد الموجز تفاصيل وحالات إلغاء التقييم.

التقييمات الشهرية

وأشار إلى أن هذه التقييمات ستُجرى داخل المدارس باستخدام بنوك أسئلة اختيارية، بهدف تقييم مستوى الطلاب وتعزيز الفهم، كما أكد أن هذه الوسيلة التعليمية أثبتت نجاحها عالميًا ولن تفرض أي ضغط إضافي على الطلاب.

الإجراءات في حال وجود مشكلات

أكد نائب الوزير أنه في حال ظهور أي مشكلة تؤثر على سير العملية التعليمية، يمكن إلغاء أو تعديل نظام التقييمات أو الإجراءات المتبعة، كما دعا أولياء الأمور إلى عدم الضغط على الطلاب، موضحًا أن الوزارة تتابع عن كثب لضمان استقرار الأوضاع داخل المدارس.

جاهزية الكتب المدرسية

في سياق آخر، شدد الدكتور أيمن بهاء على أن الكتب المدرسية كانت جاهزة وموزعة في المخازن قبل انطلاق العام الدراسي. وأكد أن الوزارة لم تواجه أي مشكلات تتعلق بتوفير الكتب، ما يضمن سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

قرارات التعليم..أهداف وخطط مستقبلية

تأتي هذه القرارات ضمن إطار تحسين جودة التعليم في مصر، حيث تعتمد الوزارة على التقييم المستمر كوسيلة لتعزيز مهارات الطلاب بدلاً من الحفظ.

إضافة إلى ذلك، فإن الوزارة أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال العام الدراسي.



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