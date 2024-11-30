حقيقة نقل مدارس التعليم الفني للقطاع الخاص.. وزارة التربية والتعليم توضح السبب

رصدت وزارة التربية والتعليم ما تداول بشأن نقل مدارس التعليم الفني إلى القطاع الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ازدادت الانتقادات وإحداث بلبلة حول موضوع نقل هذه المدارس إلى القطاع الخاص.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل نقل مدارس التعليم الفني إلى القطاع الخاص والتي تداولت أنها ضمن خطط وزارة التربية والتعليم في الفترة القادمة، لذلك نقدم لكم كافة المستجدات حول الموضوع.

نقل مدارس التعليم الفني

نقل مدارس التعليم الفني إلى القطاع الخاص

نفت وزارة التربية والتعليم المتداول بشأن نقل تبعية مدارس التعليم الفني إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وأن مدارس التعليم الفني تتبع للوزارة.

حقيقة الشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الشراكة مع القطاع الخاص تركز على مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير عمالة فنية ماهرة متخصصة في مختلف المجالات الفنية المختلفة، لتنافس السوق المحلي والدولي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور وجميع المهتمين باشأن التعليمي بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة التي تهدف لإثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها لا أساس لها من الصحة ولم تصدر الوزارة بيانًا رسميًا بذلك.

نقل مدارس التعليم الفني

مواعيد امتحانات نصف العام 2025

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025.

وتُخصص الفترة الأولى لامتحانات الصف الثاني الثانوي، بينما تُعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع وجود فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين لتوفير الراحة للطلاب.

موعد امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

تُجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، خلال الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025. تُنظم الامتحانات وفق الجداول الزمنية المحددة.

موعد امتحانات مواد المستوى الرفيع

تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع، المواد غير المضافة للمجموع، والمواد العملية قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

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