موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، عن الجدول الزمني لامتحانات نصف العام الدراسي للعام 2025، لطلاب صفوف النقل و الشهادة الإعدادية، لذلك يقدم الموجز لـ أولياء الأمور موعد امتحان النقل والشهادة الإعدادية، وموعد إجازة منتصف العام، على النحو التالي:

امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام نلطلاب صفوف النقل في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

موعد إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

كما أعلنت الوزارة أيضًا عن موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025، والتي تبدأ يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، كما تنطبق هذه الإجازة على طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتعد فترة استراحة مهمة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات نصف العام

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

ووضعت وزارة التربية والتعليم جدولا زمنيا من أجل سير العملية التعليمية، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، حيث يعود الطلاب لاستئناف دراستهم بعد انتهاء إجازة نصف العام.

موعد امتحانات نصف العام

الإجراءات المتبعة خلال امتحانات نصف العام

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، تسعى إلى توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، كما تشمل هذه الإجراءات تنظيم اللجان بشكل يراعي التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم في جميع المواقع.

امتحانات الشهادة الإعدادية

توقعات أداء الطلاب في امتحانات نصف العام

وتشدد وزارة التربية والتعليم، على أهمية استعداد طلاب صفوف النقل المختلفة والشهادة الاعدادية، المبكر لامتحانات نصف العام، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية وحل النماذج الامتحانية السابقة، مؤكدة على أن هذا الاستعداد يسهم في تعزيز قدرة الطلاب على أداء الامتحانات بثقة وتفوق.

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