ننشر نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مع قرب امتحانات نصف العام الدراسي 2025 والتي من المقرر عقدها يوم 18 يناير من العام القادم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي من المقرر أن يأتي بعضًا أو معظم اسئلتها في امتحانات نصف العام الدراسي.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

رابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي هنــــــــــــــــا من خلال رابط رسمي بصيغة الـ pdf، لذلك يمكن للطلبة الدخول على الرابط ومتابعة ومراجعة جميع المواد.

لينكات نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية جميع المواد

تتيح جريدة الموجز روابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المواد، حيث توفر لينكات رسمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذلك يجري فنتح الرواط التالية:

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير من العام القادم وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025، وتبدأ الإجازة الرسمية لنصف العام الدراسي يوم 25 يناير وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2025.



استمارة الشهادة الإعدادية

طريقة تستجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن يغلق باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يوم 31 ديسمبر 2024، لذلك يجب على الطالاب اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أو عبر الرابط المباشر المخصص لتسجيل الاستمارة لتوفير الوقت والجهد من هنـــــــــــــــا.

إذا كان الطالب لديه حساب بريد إلكتروني موحد، يمكنه الضغط على خيار تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكتروني موحد، يقوم أولًا باختيار "إنشاء حساب البريد الإلكتروني"، ثم الدخول لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

اختيار "حساب الطالب" الموجود باللون الأحمر.

اختيار "حساب الطالب" الموجود باللون الأحمر. إدخال الرقم القومي وكود الطالب المدرج في إيصال دفع المصروفات بالبريد.

الضغط على "التحقق من البيانات" لعرض المعلومات الشخصية للطالب، مثل الاسم والمدرسة.

إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب، ثم تعيين كلمة مرور جديدة.

استخدام كلمة المرور للدخول وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

تحميل الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة عند ظهور قائمة الإرفاق.

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