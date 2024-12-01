إليك رابط نماذج امتحانات شهر نوفمبر 2024.. الموعد والضوابط

انطلقت اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاث، في معظم محافظات الجمهورية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد وتشمل الامتحانات جميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وتغطي المواد الدراسية التي تم تدريسها حتى نهاية أكتوبر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط نماذج امتحانات شهر نوفمبر 2024.

نماذج امتحانات شهر نوفمبر 2024

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نماذج امتحانات شهر نوفمبر للتدريب عليها ومراجعتها نظرًا لاقتراب امتحانات الشهر حيث أعلنت عدد من مديريات التعليمية ترحيلها إلى بداية شهر ديسمبر القادم، والتي ستبدأ في شهر ديسمبر بدلًا من شهر نوفمبر الجاري، لذلك يمكن للطلاب مراجعة النماذج للحصول على للحصول على درجات جيدة ومرتفعة، من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

تُجرى الامتحانات في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، حيث يُخصص وقت الامتحان بحسب وزن المواد الدراسية فقد يتم تخصيص الفترة بأكملها أو نصفها حسب الحاجة، بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي و تُعقد الامتحانات داخل الفصل بإشراف معلم المادة، بينما يُجري طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيًا، في حال استلامهم أجهزة التابلت وتوافر شبكة الإنترنت في مدارسهم.

امتحانات طلاب الثانوي

أما في حال حدوث أي مشكلة تقنية، تُجرى الامتحانات ورقيًا لطلاب الثانوي، كما يُعقد الامتحان ورقيًا أيضًا للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو الذين يدرسون في مدارس لا تتوفر بها الإنترنت، مثل مدارس "الرسمي" و"الخاص" و"الخدمات".



ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2024

تُعقد الامتحانات وفقًا لضوابط محددة، حيث يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة، تحت إشراف موجه أول المادة، كما تُؤكد وزارة التربية والتعليم على استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي اليوم الدراسي، وتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مدير عام التعليم العام لمتابعة سير الامتحانات في مختلف المدارس.

اقرأ أيضا:

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم